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Двое с ножом отобрали у мужчины деньги в центре Москвы

Сумма ущерба составила 150 тыс. рублей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Двое злоумышленников, угрожая ножом мужчине в центре Москвы, забрали у него деньги, а затем скрылись. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС с четверг в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, накануне поступил материал проверки по заявлению безработного мужчины, зарегистрированного в Иркутской области, о разбойном нападении на улице Новорязанской, дом 23, строение 2. "Установлено, что вечером 26 мая по указанному адресу двое неизвестных, угрожая предположительно, ножом, открыто похитили принадлежащие заявителю деньги в сумме 150,6 тыс. рублей, а затем скрылись", - сказали в пресс-службе.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

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