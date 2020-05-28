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Трех человек госпитализировали с ножевыми ранениями после конфликта в Новой Москве

Инцидент произошел в поселке Мосрентген

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Три человека получили ножевые ранения в результате конфликта, произошедшего около магазина в поселке Мосрентген в Новой Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Инцидент произошел в поселке Мосрентген, в деревне Дудкино. Около магазина по указанному адресу произошел конфликт между несколькими гражданами, в результате чего трое получили ножевые ранения и были госпитализированы. Все они неработающие", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия").

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