Глава Минэкологии Северной Осетии подозревается в превышении должностных полномочий

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермена Мамиева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры республики.

"В Северной Осетии по материалам совместной проверки прокуратуры и ФСБ республики возбуждено уголовное дело в отношении регионального министра природных ресурсов и экологии. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий")", - сказал собеседник агентства.

Установлено, что в мае 2019 года между министерством и коммерческой организацией был заключен государственный контракт на выполнение работ по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду Унальского хвостохранилища. Цена контракта составила порядка 406 млн рублей, которые были выделены в рамках реализации национального проекта "Экология".

Как установила прокуратура, подрядчик, производивший утилизацию отходов второго класса опасности, не имел лицензии на производство подобного рода работ. Кроме того, экспертиза проектно-сметной документации объекта была проведена неуполномоченным органом.

"Достоверно зная, что все предусмотренные контрактом работы не выполнены и цели, указанные в государственном контракте по ликвидации опасных производственных отходов, не достигнуты, министр природных ресурсов и экологии подписал платежные документы, на основании которых была произведена полная оплата контракта. В результате его действий бюджету республики причинен ущерб на сумму порядка 406 млн рублей", - отметили в надзорном ведомстве.