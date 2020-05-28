В одном из отделов полиции ХМАО умер задержанный

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая. /ТАСС/. В отделе полиции в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) умер мужчина, задержанный за распитие спиртных напитков в общественном месте, идет служебная проверка. Медики в течение получаса оказывали ему помощь, но спасти не смогли, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Мужчина 1975 года рождения в Сургуте был доставлен в отдел полиции за распитие спиртных напитков в общественном месте. В его отношении были составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.20 КоАП РФ ("Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах") и ст. 19.24 КоАП РФ ("Несоблюдение административных ограничений")", - сказал собеседник агентства. Через некоторое время после задержания мужчина почувствовал себя плохо, ему вызвали бригаду скорой помощи, медики в течение получаса оказывали помощь задеражанному, но он умер, добавил собеседник.

Начальник УМВД России по Югре назначил проведение служебной проверки после смерти задержанного.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что мужчина вел антисоциальный образ жизни и, по предварительной информации, умер из-за проблем с сердцем.

"Умерший являлся бездомным, неоднократно судимым за наркотики и кражи. Был доставлен в отдел полиции за нарушения, в помещении дежурной части ему стало плохо. Медики прибыли в течение нескольких минут, но спасти его не смогли. По предварительной информации, мужчина умер из-за проблем с сердцем", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, умерший освободился из тюрьмы в 2019 году и был поставлен на административный надзор, должен был дважды в месяц отмечаться в полиции добровольно, но он этого не делал. Собеседник добавил, что мужчина только в 2020 году больше 40 раз привлекался к административной ответственности, в частности, за мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в общественных местах, за неоплату штрафов.