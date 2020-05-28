При стрельбе в ходе протестов из-за смерти афроамериканца в США погиб один человек

ТАСС, 28 мая. По меньшей мере один человек погиб при стрельбе во время акции протеста из-за смерти задержанного полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом в четверг сообщила местная газета Star Tribune со ссылкой на полицию.

По данным газеты, в связи с инцидентом задержан один человек. В настоящее время ведется расследование произошедшего. Отмечается, что стрельбу открыл владелец ломбарда, когда протестующие начали мародерствовать и грабить местные магазины. Участники акции также подожгли расположенный неподалеку магазин автозапчастей, указывает газета.

В Миннеаполисе ранее на этой неделе прошли демонстрации после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено задержание темнокожего Джорджа Флойда 25 мая по подозрению в том, что он пользовался фальшивыми документами. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на пленке, это игнорировали. Вскоре после этого афроамериканец умер в одной из больниц города.

Четверо стражей порядка, которые участвовали в задержании Флойда, 26 мая были уволены. Представители ФБР сообщили о начале расследования в связи с произошедшим. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что намерен разобраться в ситуации.