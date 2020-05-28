Адвоката Щербакова арестовали по делу о мошенничестве на 250 млн рублей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал адвоката Сергея Щербакова по делу о мошенничестве на 250 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении Щербакова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК. По данным пресс-секретаря Пресненского районного суда, адвокату предъявлено обвинение в мошенничестве.

Накануне он был задержан, следователи совместно с оперативными сотрудниками провели обыски в офисе, где проходили встречи фигурантов. Другим фигурантом дела является адвокат Фаиль Садретдинов, который также проходил по делу об убийстве журналиста Пола Хлебникова. Садретдинов объявлен в международный розыск.

По версии следствия, Садретдинов создал с предпринимателем Рафаэлем Хамидуллиным преступную группу, члены которой убеждали одиноких пожилых москвичей или людей с пагубными привычками подписывать документы об отказе на право собственности на квартиры. В результате этих афер пострадавшие оставались без жилья. Ранее по этому же делу под стражу был помещен 21-летний сын Садретдинова Тимур.

Ущерб от их действий превысил 250 млн рублей. Ранее были задержаны шесть участников группы. Как считает следствие, адвокат Щербаков по заданию организаторов группы представлял интересы фактически умерших лиц, совершая хищение объектов недвижимости. У фигурантов изъяты более 60 паспортов граждан РФ на имена лиц пожилого возраста, значительное количество документов на различные квартиры и земельные участки государственных органов и одиноких пожилых лиц, печати, штампы.

Садретдинов был одним из обвиняемых по делу об убийстве главного редактора российской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Он также защищал в качестве адвоката бывшего полпреда Чечни на Украине Рамзана Цицуллаева.