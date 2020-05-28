В Петербурге задержали трех мошенников, причастных к кражам у пенсионеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали троих членов организованной группы, которые причастны к серии мошенничеств с пожилыми людьми, у них изъяли базу данных жителей Петербурга. Об этом сообщили журналистам в УМВД по городу и Ленинградской области.

"Сотрудники задержали троих граждан, подозреваемых в мошенничестве. Среди задержанных - двое мужчин 31 и 32 лет и 36-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Все трое стали фигурантами уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц"), ранее они уже были судимы. При обыске у задержанных обнаружили базу данных жителей Петербурга и Ленинградской области, с помощью которой, как считают полицейские, они искали пожилых людей.

По версии следователей, задержанные причастны к серии мошеннических действий в отношении пожилых граждан. 14 мая этого года один из них пришел в квартиру к слепой 90-летней женщине под видом электрика и украл у нее 57 тыс. рублей. Второй случай произошел 19 мая, когда под предлогом замены счетчика на воду злоумышленники украли у 75-летней женщины 36 тыс. рублей.

Кроме того, следователи полагают, что эти же граждане обманули еще нескольких пожилых людей в Невском и Красногвардейском районах Петербурга - у них было украдено более 100 тыс. рублей. В настоящее время устанавливается их причастность к другим преступлениям.