Суд Сингапура обвинил гражданина РФ в многократных нарушениях режима карантина

СИНГАПУР, 28 мая. /ТАСС/. Суд первой инстанции Сингапура предъявил в четверг обвинения гражданину РФ в многократных нарушениях уголовного кодекса страны, а также действующих в стране ограничительных правил в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском посольстве в Сингапуре.

"Андрею Ларионову было предъявлено в общей сложности 12 обвинений, среди которых четыре, связанные с нарушением закона о распространении инфекционных заболеваний, нарушении закона о защите от домогательств, а также использовании преступной силы, появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в дипмиссии.

Как следует из опубликованных материалов уголовного дела, "40-летний гражданин РФ совершил несколько преступлений, начиная с декабря прошлого года". Кроме того, "в апреле он покидал свое жилье без крайней необходимости, не носил маску на улице, а также угрожал охранникам убийством", указали представители обвинения. Следующее заседание назначено на 11 июня, на котором ему может быть предъявлены дополнительные обвинения в вандализме.

В российском посольстве сообщили, что "мужчина задержан и помещен в следственный изолятор". Как стало известно корреспонденту ТАСС, Ларионов работал в одной из местных компаний, недавно был уволен, но не мог вылететь из Сингапура в связи с приостановкой международного авиасообщения.

Согласно местному законодательству, максимальное наказание за предъявленные обвинения составляет до 10 лет лишения свободы.