Голосовой самописец разбившегося в Пакистане самолета обнаружен на месте крушения

ИСЛАМАБАД, 28 мая. /ТАСС/. Следственная группа обнаружила голосовой самописец борта "Пакистанских международных авиалиний", потерпевшего крушение вблизи Карачи. Об этом в четверг ТАСС рассказал представитель "Международных авиалиний Пакистана" Абдулла Хан.

"Голосовой самописец обнаружен на месте крушения, - рассказал Хан. - Он уже передан специалистам". "Запись разговора пилотов с данного самописца станет главной уликой расследования", - добавил он.

Ранее сообщалось, следственная группа смогла обнаружить на месте катастрофы бортовые параметрические самописцы, оба прибора находятся в надлежащем состоянии.

Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана" в пятницу потерпел крушение вблизи международного аэропорта им. Джинны в Карачи. На его борту находились 99 человек. По информации министерства здравоохранения и социального развития провинции Синд, к настоящему моменту подтверждена гибель 97 человек.