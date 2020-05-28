Кучерена будет представлять интересы главы Россельхознадзора по делу "Млековиты"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Адвокат Анатолий Кучерена принял поручение на представление интересов главы Россельхознадзора Сергея Данкверта в деле с польской компанией "Млековита". Об этом он сообщил ТАСС.

"Я принял поручительство на представление интересов Данкверта. Мы сейчас вырабатываем позицию по защите его доброго имени", - сказал адвокат.

Сам Данкверт подтвердил ТАСС, что обсуждал с Кучереной позицию по поводу сообщений о вымогательстве денег у польской компании. "Поставки из Польши молочной продукции закрыты. Сначала 5 млн, потом 500 тыс., поэтому я на ходу с адвокатом Кучереной говорил, как вообще на это реагировать", - сказал глава Россельхознадзора.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что московская полиция начала проверку по заявлению представителя президента польской компании "Млековита" о вымогательстве у него $500 тыс. главой Россельхознадзора. "Накануне в дежурную часть ОМВД России по Красносельскому району Москвы поступил материал проверки по заявлению представителя компании "Млековита", который утверждает, что руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и его заместитель вымогали $500 тыс. через юриста у представителя компании", - сказал источник. Заявитель утверждает, что чиновники требовали взятку за снятие ограничений на поставки продукции "Млековиты" из Польши в Россию.