В Москве задержали подозреваемого в даче взятки сотруднику агентства по рыболовству

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в даче взятки в 300 тыс. рублей сотруднику Федерального агентства по рыболовству с целью уклонения от уголовной ответственности. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, ранее полицейские пресекли незаконную деятельность по переработке, фасовке и сбыту икры рыб осетровых пород, которые были добыты браконьерским способом. В ходе обысков по местам проживания злоумышленников оперативники обнаружили и изъяли черную икру, которую впоследствии направили на экспертизу.

Позже в полицию обратился сотрудник Федерального агентства по рыболовству, который сообщил, что один из фигурантов дела в целях уклонения от уголовной ответственности предложил ему деньги за содействие в фальсификации результатов судебной генетической экспертизы изъятых образцов. "В результате оперативно-разыскных мероприятий мужчина был задержан при передаче должностному лицу 300 тыс. рублей", - сказала представитель МВД. .

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в крупном размере"). В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.