Полиция проверяет заявление о вымогательстве Данквертом денег у польской компании

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Столичная полиция начала проверку о вымогательстве главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом денег у зарубежной компании за снятие ограничений на поставки продукции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В правоохранительные органы поступило заявление от представителя зарубежной компании, которая занимается производством молочной продукции, о вымогательстве крупной суммы денежных средств за снятие ограничений на поставки своей продукции в Россию. По данному факту проводится обязательная в таких случаях проверка", - говорится в сообщении.

Там добавили, что опровержение польской компанией факта вымогательства денег будет учтено в ходе проверки.

"Полицией будет принято во внимание официальное опровержение руководства компании о требовании денежных средств за допуск производимой ими молочной продукции на российский рынок", - говорится у сообщении.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что московская полиция начала проверку по заявлению представителя президента польской компании "Млековита" о вымогательстве у него $500 тыс. главой Россельхознадзора. "Накануне в дежурную часть ОМВД России по Красносельскому району Москвы поступил материал проверки по заявлению представителя компании "Млековита", который утверждает, что руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и его заместитель вымогали $500 тыс. через юриста у представителя компании", - сказал источник. Заявитель утверждает, что чиновники требовали взятку за снятие ограничений на поставки продукции "Млековиты" из Польши в Россию.