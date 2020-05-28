В Петербурге участники убийства получили по 18 лет колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга признал виновными и назначил наказание по 18 лет лишения свободы двум фигурантам уголовного дела об убийстве, которое было совершено в 2010 году и раскрыто спустя 9 лет с помощью социальных сетей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Виктора Борщева и Дениса Жданова. Суд назначил наказание: Борщеву - 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Жданову - 18 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В ноябре 2019 года в Главном следственном управлении СК РФ сообщали, что найти участников преступления удалось с помощью мониторинга социальных сетей, куда мужчина, похожий на одного из подозреваемых, выложил свои фотографии. После этого полицейские и следователи задержали двух уроженцев Ростовской области.

Как удалось доказать следователям, в конце августа 2010 года Борщев и Жданов договорились украсть иномарку Ford Focus. В Красносельском районе они нашли подходящую машину, за руль которой садилась женщина, и решили угнать ее. Они сели в салон и потребовали, чтобы женщина вышла из машины, однако та испугалась и закричала.

После этого злоумышленники скрутили женщину и поехали, а затем они ограбили ее, сняв с банковской карты деньги, также отняли у нее мобильный телефон и золотое кольцо. Затем они, чтобы уйти от ответственности, решили убить женщину. Автомобиль с телом убитой в багажнике они пригнали назад в Красносельский район города, бросили его и скрылись с места инцидента, а затем уехали из Петербурга.

Борщева и Жданова признали виновными по статьям УК РФ о неправомерном завладении машиной, похищении человека, разбое и убийстве. На суде, как отметили в пресс-службе, Жданов и Борщев вину признали, однако давать показания отказались.