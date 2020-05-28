Источник: против создателя паблика "Омбудсмен полиции" возбуждено третье дело

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Создатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов стал фигурантом третьего уголовного дела. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В отношении Воронцова возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"). Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 40 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года.

Как сообщил ТАСС адвокат Воронцова Сергей Бадамшин, "сторона защиты не уведомлена о возбуждении этого уголовного дела". Ранее в отношении Воронцова были возбуждены дела о вымогательстве и распространении порнографии. Он содержится в СИЗО. Вину не признает.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.