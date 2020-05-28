Мосгорсуд смягчил приговор экс-директору РФБ Домани

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Московский городской суд смягчил приговор бывшему исполнительному директору Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрию Домани, снизив наказание с шести до четырех лет колонии по делу о хищении около 44 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд постановил приговор Чертановского районного суда от 16 октября 2019 года в отношении Домани изменить и снизить наказание до четырех лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства. Приговор вступил в силу.

Чертановский суд Москвы 16 октября прошлого года признал Домани виновным в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ и путем частичного сложения наказаний назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. При этом в ходе прений сторон гособвинение просило приговорить экс-чиновника к 3,5 года колонии. Приговор обжаловала как адвокат Домани, так и гособвинитель, которые настаивали на отмене решения и пересмотре дела.

Как установил суд, Домани вместе с экс-президентом РФБ Юлией Аникеевой и главным бухгалтером федерации Михаилом Кочаряном при пособничестве бухгалтера Силиной и других не установленных следствием лиц с февраля 2014 года по август 2015 года заключали с подконтрольными им ИП фиктивные гражданско-правовые договоры о выполнении работ по организации фуршетов, банкетов и других торжеств. Полученные по договорам деньги соучастники обналичивали и распределяли между собой. Всего похищено почти 44 млн рублей. Домани скрылся за рубежом, он был задержан в Черногории 31 марта 2018 года. В октябре 2018 года его экстрадировали по запросу российской стороны и арестовали в Москве. Вину он не признал.

Ранее Симоновский суд Москвы удовлетворил гражданский иск Российской федерации баскетбола и взыскал с Аникеевой, осужденной на 4,5 года колонии за мошенничество, в пользу РФБ в счет возмещения ущерба более 42,8 млн рублей. Решение вступило в силу.

Дмитрий Домани - сын советского баскетболиста Вячеслава Домани. Дмитрий Домани играл за ЦСКА, в составе которого трижды становился чемпионом России, московское "Динамо", самарские "Красные Крылья" и сборную России.