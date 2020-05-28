В Вязьме без воды остались более 10 тыс. человек

ТАСС, 28 мая. Более 10 тыс. жителей города Вязьмы Смоленской области днем в четверг остались без холодного водоснабжения из-за прорыва чугунного трубопровода. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"В 14:22 мск поступило сообщение об отключении холодного водоснабжения в городе Вязьма. Причина отключения - прорыв водопровода около д. 10 Б по ул. Строителей, диаметр трубы - 100 мм, чугун. В зоне отключения находится 91 жилой дом различной этажности, свыше 10 тыс. человек, из них 3,5 тыс. детей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что социально значимых объектов в зоне отключения нет.

По данным администрации Смоленской области, население Вязьмы составляет более 55 тыс. человек. Силами местных властей и подразделений МЧС организован подвоз воды по заявкам жителей.