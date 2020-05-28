СМИ: в Болгарии поезд сошел с рельсов после столкновения с автомобилем

ТАСС, 28 мая. Пассажирский поезд сошел с рельсов в Болгарии в результате столкновения с легковой машиной. Об этом в четверг сообщил телеканал NOVA.

По его данным, поезд Варна - София столкнулся с автомобилем после нарушения водителем правил пересечения железнодорожного переезда в районе населенного пункта Каменец (Плевенская область).

В поезде находились 105 человек, никто из них не пострадал. Решается вопрос дальнейшего следования пассажиров к пункта назначения. Правоохранительные органы по факту аварии начали расследование.