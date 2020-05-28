На Кубани возбуждено дело о мошенничестве на 2 млн рублей

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Прокуратура в Краснодарском крае выявила факт мошенничества с ущербом 2 млн рублей местным подрядчиком при реализации мероприятий национального проекта "Демография" в Ульяновске. Следственные органы в регионе возбудили уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Между областным государственным бюджетным учреждением "Спортивная школа по хоккею "Лидер" г. Ульяновска и ООО "Согласие", зарегистрированного и фактически осуществляющего деятельность на территории Кавказского района Краснодарского края, заключен государственный контракт на поставку машины для заливки и уборки льда WM Shira. Однако поставка машины так и не была осуществлена. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере")", - говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что сумма контракта составляла 6 млн рублей, а подрядчик получил аванс в размере 2 млн рублей. Закупка проводилась в рамках реализации национального проекта "Демография". В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю ТАСС уточнили, что уголовное дело возбуждено в отношении двух руководителей ООО "Согласие".

"Следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также иных лиц, причастных к совершению преступления, и иных эпизодов преступной деятельности", - сообщили в пресс-службе краевого следственного управления.