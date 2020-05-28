Полицейских, обвиненных в халатности после убийства девушек в Петрозаводске, оправдали

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 мая. /ТАСС/. Сотрудников управления МВД РФ по Петрозаводску, обвиненных по статье "Халатность" после убийства двух девушек в столице Карелии в 2018 году, в четверг признали невиновными. Об этом ТАСС сообщили в Петрозаводском городском суде.

Дело в отношении трех сотрудников полиции возбудили после того, как житель Петрозаводска Антон Ипатов вечером 19 сентября 2018 года напал с ножом на 20-летнюю студентку у общежития медицинского колледжа, а на следующий день совершил аналогичное нападение на 27-летнюю девушку в центре города. От полученных травм потерпевшие умерли. По версии следствия, участковые могли предотвратить преступления, если бы еще в июне 2018 года возбудили в отношении него уголовное дело после проверки сообщения о нападении на 30-летнего жителя столицы Карелии.

Уголовное дело о причинении гражданину тяжкого вреда здоровью возбудили только 10 сентября 2018 года. При этом злоумышленник уже был ранее судим и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за насильственные преступления. Несмотря на это, представители органов внутренних дел не стали задерживать Ипатова. Все это, по мнению следователей, привело к тому, что сперва он напал с ножом на одну несовершеннолетнюю, а 19 и 20 сентября фигурант уголовного дела убил двух девушек.

В декабре 2019 года Антона Ипатова Верховный суд Карелии приговорил к пожизненному заключению. По гражданским искам родителям убитых девушек он должен выплатить совокупно 3,2 млн рублей, а также компенсировать затраты на захоронение девушки одному из родителей. В рамках уголовного дела судья также вынес частное определение главе МВД по Республике Карелия. По мнению суда, сотрудники полиции ненадлежащим образом исполнили свои обязанности и не учли требования закона к задержанию подозреваемого в преступлении.