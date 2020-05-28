В Воронежской области арестовали подростка, обвиняемого в убийстве девятилетней девочки

ВОРОНЕЖ, 28 мая. /ТАСС/. Суд в Воронежской области арестовал 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в селе 2-е Никольское Бобровского района Воронежской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК по региону.

Вечером 25 мая в селе 2-е Никольское Бобровского района Воронежской области пропала девятилетняя девочка. Сообщение о безвестном исчезновении ребенка в правоохранительные органы поступило лишь вечером 27 мая. Следователи совместно с сотрудниками полиции установили, что 25 мая около 18:10 подросток, проживающий в соседнем доме, совершил убийство девочки и спрятал ее тело в заброшенном доме. Подростка задержали, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

"Шестнадцатилетнему подростку на основании собранных доказательств предъявлено обвинение в убийстве 9-летней девочки. Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал в полном объеме и дал признательные показания. По ходатайству следователя судом в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по Воронежской области.

По данным пресс-службы прокуратуры по Воронежской области, девочка воспитывалась в семье с шестью детьми. По предварительным данным, подросток заманил девочку в заброшенный дом и попытался вступить с ней в половую связь, но ребенок оказал сопротивление, поэтому юноша убил девочку.

Прокуратурой области организована проверка работы системы органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении пресс-службы.