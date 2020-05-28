В Твери задержаны пять полицейских по подозрению в превышении должностных полномочий

ТАСС, 28 мая. В Твери задержали пятерых сотрудников полиции, которые подозреваются в превышении должностных полномочий. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Тверской области, полицейские фальсифицировали проверочные мероприятия в отношении местных жителей.

"Установлено, что сотрудники полиции из корыстной или иной личной заинтересованности под видом проведения оперативно-разыскных мероприятий по закупке контрафактной продукции, превысив свои должностные полномочия, совершили фальсификацию результатов оперативно-разыскных и проверочных мероприятий в отношении двух жителей Твери. Тем самым завладели алкогольной продукцией на сумму свыше 700 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, совместно с сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Тверской области, областной УФСБ следователем следственного управления СК России по Тверской области возбуждено уголовное по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

"В УМВД России по Тверской области назначена служебная проверка, выясняются все обстоятельства. Виновные сотрудники будут уволены из ОВД по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Их непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности", - заключили в управлении.