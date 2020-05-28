Житель Подмосковья с коронавирусом, сбежавший из больницы, пойдет под суд

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Жуковский суд в Подмосковье рассмотрит уголовное дело в отношении зараженного коронавирусом мужчины, сбежавшего из больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Жуковский городской суд Московской области", - сообщили в надзорном ведомстве.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания людей"). По данной статье ему грозит штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы или лишение свободы на тот же срок.

В апреле мужчина был помешен в Жуковскую городскую клиническую больницу в связи заболеванием коронавирусной инфекцией. Он был предупрежден о необходимости исключить контакты с другими людьми в связи с заболеванием. Мужчине запретили покидать лечебное учреждение до полного выздоровления. Несмотря на это, 13 апреля он сбежал из больницы, но в тот же день был задержан и вновь помещен в стационар.