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Житель Подмосковья с коронавирусом, сбежавший из больницы, пойдет под суд

Ему грозит штраф от 500 до 700 тыс. рублей либо ограничение свободы на срок до двух лет, принудительные работы или лишение свободы на тот же срок

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Жуковский суд в Подмосковье рассмотрит уголовное дело в отношении зараженного коронавирусом мужчины, сбежавшего из больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Жуковский городской суд Московской области", - сообщили в надзорном ведомстве.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания людей"). По данной статье ему грозит штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы или лишение свободы на тот же срок.

В апреле мужчина был помешен в Жуковскую городскую клиническую больницу в связи заболеванием коронавирусной инфекцией. Он был предупрежден о необходимости исключить контакты с другими людьми в связи с заболеванием. Мужчине запретили покидать лечебное учреждение до полного выздоровления. Несмотря на это, 13 апреля он сбежал из больницы, но в тот же день был задержан и вновь помещен в стационар.

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