Суд арестовал тренера по ММА Владимира Осию

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Солнечногорский городской суд Подмосковья арестовал тренера по смешанным единоборствам (ММА) Владимира Осию и еще одного фигуранта дела об организации убийства директора торгового центра в Подмосковье, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"По ходатайству следователя судом в отношении двух мужчин, подозреваемых в совершении убийства директора торгового центра (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий. Один из арестованных в четверг - Владимир Осия.

27 мая суд арестовал еще троих подозреваемых.

4 июня 2019 года в поселке Поварово неизвестный не менее трех раз выстрелил из пистолета в 60-летнего директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья Николая Леонова, когда тот заходил в помещение магазина. Леонов скончался на месте. В кратчайшие сроки правоохранителям удалось задержать 56-летнюю супругу директора ТЦ, причастную к совершению преступления. Ей предъявлено обвинение в организации убийства и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 222 УК РФ), она помещена под стражу.

В минувший вторник по подозрению в причастности к убийству были задержаны пятеро подозреваемых мужчин в возрасте от 32 до 44 лет, среди которых был Осия. Обвинение фигурантам еще не предъявлено. В ходе обысков у подозреваемых обнаружен пистолет с глушителем, из которого, по предварительным данным, был застрелен предприниматель, и патроны. Также найден мотоцикл, на котором исполнители скрылись с места убийства.

Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что Осия и еще три фигуранта дела были задержаны после того, как на них были даны показания. Осия является заслуженным тренером России. В 2019 году национальная команда страны по ММА под его руководством выиграла чемпионат мира.