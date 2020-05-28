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В Москве арестован мужчина, который из ревности поджег свою бывшую подругу

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Суд арестовал мужчину, поджегшего из ревности свою бывшую сожительницу в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Мужчине предъявлено обвинение, и сегодня по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Иванова.

26 мая мужчина в подъезде жилого дома на Ферганской улице из ревности облил легковоспламеняющейся жидкостью свою бывшую сожительницу, после чего поджег ее и скрылся. Потерпевшая 1989 года рождения госпитализирована с ожогами различной степени тяжести. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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