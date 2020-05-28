СК передал прокурору дело москвички за фейк о вывозе тел погибших из обсервации

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил расследование и передал в прокуратуру уголовное дело в отношении Ольги Толокевич, обвиняемой в распространении фейка о якобы массовом вывозе из обсервационного центра в Москве тел погибших от коронавирусной инфекции. Об этом журналистов проинформировала официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В ходе следствия установлено, что мотивом распространения заведомо недостоверных сведений явилась корыстная заинтересованность в увеличении круга подписчиков группы в социальной сети, что позволило бы получать прибыль от размещения в ней рекламы", - сообщила Петренко.

Ольге Толокевич предъявлено обвинение по ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан"), которая предусматривает штраф от 300 до 700 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы либо ограничение свободы на срок до 3 лет. "В содеянном она призналась", - сообщили в СК.

Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса о его направлении в суд.