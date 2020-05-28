Адвокат: на пикете у ГУ МВД Москвы в поддержку Азара задержали около 10 журналистов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали около 10 журналистов у здания ГУ МВД по Москве в ходе пикета в поддержку их коллеги Ильи Азара. Об этом ТАСС сообщил Алан Гамазов, адвокат одной из задержанных.

"Сейчас в ОМВД "Тверской" доставлены Александр Плющев, Сергей Смирнов, Анастасия Лотарева, Татьяна Фельгенгауэр, Алиса Ганиева, Виктория Ивлева. Им всем вменяют ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - сказал Гамазов.

По его словам, также у ГУ МВД задержан чуть позже журналист Илья Васюнин. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, журналист телеканала RT Илья Васюнин и журналист телеканала "Дождь" Михаил Фишман задержаны полицией на пикете на Петровке, 38. "Журналисты Васюнин и Фишман задержаны у здания ГУ МВД Москвы в ходе пикетирования", - сказал собеседник агентства.

Ранее журналист Азар был арестован на 15 суток Тверским судом Москвы за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение законодательства о митингах").

До этого тот же суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Воронцова до 6 июля по обвинению в вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК РФ). Воронцов свою вину не признает. По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. Заявитель отказался платить, и дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях. Также Воронцов проходит подозреваемым по делу о распространении порнографических материалов. "Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.