На Ставрополье лишили мандата депутата, находящегося в розыске

СТАВРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Депутаты думы Ставропольского края лишили мандата Алексея Назаренко, который объявлен в розыск после возбуждения в отношении него нескольких уголовных дел. Причиной лишения мандата стало не представление в необходимый срок сведений о доходах и расходах, сообщает в четверг пресс-служба парламента.

"В ходе заседания законодатели рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Алексея Назаренко. Причиной решения послужило то, что парламентарий не предоставил в установленный срок сведения о своих доходах, расходах и обязательствах имущественного характера. Тем самым он нарушил требования федерального и краевого законодательства", - говорится в сообщении.

Депутаты единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий Назаренко.

Ранее в отношении Назаренко было возбуждено три уголовных дела. В частности, он подозревается в присвоении 17 млн рублей ООО "Кавказстройинвест". Кроме того, он подозревается в создании картеля почти на 400 млн рублей при проведении государственных торгов на строительство физкультурно-оздоровительных объектов и в хищении из бюджета 8,8 млн рублей при выполнении госконтракта по строительству легкоатлетического манежа. В настоящее время Назаренко объявлен в розыск.