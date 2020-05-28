Мэр Миннеаполиса создал комиссию в связи со смертью афроамериканца от рук полицейских

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил в четверг о создании объединенной комиссии для расследования обстоятельств гибели афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией.

"Я дал указание создать объединенную комиссию, - отметил он в ходе выступления, транслировавшегося телекомпанией CNN. - Мы признательны за помощь, оказанную нам губернатором и органами власти штата Миннесота".

По его словам, умерший "стремился к любви и миру и после его смерти общество обязано предоставить ему то, к чему он стремился".

Комментируя произошедшие в городе беспорядки, вызванные смертью Флойда, начальник полиции Миннеаполиса Медариа Аррадондо выразил сожаление в связи трагической смертью афроамериканца и отметил, что в беспорядках "участвовала небольшая группа людей, склонных к разрушению и поджогам".

В Миннеаполисе две ночи подряд проходили массовые демонстрации после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено задержание 46-летнего Флойда 25 мая по подозрению в том, что он пользовался фальшивыми документами. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его наземь, один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на пленке, это игнорировали. Вскоре после этого задержанный умер в одной из больниц города.

Четверо стражей порядка, которые участвовали в задержании Флойда, 26 мая были уволены.