Две девочки пропали под Псковом

ПСКОВ, 28 мая. /ТАСС/. Две 15-летние девочки пропали под Псковом, одну из них спасатели обнаружили мертвой, ее тело подняли из реки на территории Островского района Псковской области. Проводится проверка, сообщили в четверг в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"В правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении двух 15-летних девочек. По данному факту Островским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

В ходе поисковой операции водолазная группа аварийно-спасательной службы региона из реки Утроя в деревне Елины Островского района извлекла тело одной из пропавших. "Поиски ее ровесницы продолжаются до сих пор", - сообщили в управлении.

В поисках задействованы правоохранительные органы, поисково-спасательные отряды МЧС, военнослужащие псковского гарнизона, волонтеры поисковой организации "Лиза Алерт" и местные жители. "Осмотром тела признаков насильственной смерти не обнаружено, по предварительным данным, девочка утонула. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти", - отмечается в сообщении.

Следователи опрашивают возможных свидетелей, в том числе родителей и близких семьи, изучают условия жизни и воспитания детей. "Однако уже сейчас можно сказать, что трагедии можно было избежать, соблюдая главное правило безопасности - ни в коем случае не оставлять детей у водоемов без присмотра взрослых", - отмечается в сообщении пресс-службы.