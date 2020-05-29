В Миннесоте из-за беспорядков задействовали Национальную гвардию США

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Губернатор штата Миннесота Тим Уолз привлек бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за вызванных смертью афроамериканца массовых протестов, во время которых произошли столкновения с полицией. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте Уолза.

Демонстрации на территории штата начались на этой неделе после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено имевшее место 25 мая задержание темнокожего Джорджа Флойда по подозрению в том, что он пользовался фальшивыми документами. Полицейские в городе Миннеаполис (штат Миннесота) надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Сотрудник правоохранительных органов надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на пленке, его игнорировали. Вскоре после этого Флойд умер в одной из больниц города.

Как следует из заявления Уолза, бойцы Национальной гвардии США должны помочь "в обеспечении безопасности и поддержании спокойствия". Данное решение было принято после имевшего место вандализма, а также столкновений демонстрантов с полицией, говорится в документе.