Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Хабаровском крае

ТАСС, 29 мая. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Амурске в Хабаровском крае. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пострадал один человек.

"Взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже, после него начался пожар, который ликвидирован на площади 45 кв. м. Один человек получил ожоги, он госпитализирован", - сказал источник.

По его словам, квартира выгорела полностью, нарушено остекление квартиры, несущие конструкции не повреждены. Из подъезда были эвакуированы восемь человек.

Причины взрыва выясняются.