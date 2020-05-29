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Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Хабаровском крае

Пострадавший получил ожоги, его доставили в больницу

ТАСС, 29 мая. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Амурске в Хабаровском крае. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пострадал один человек.

"Взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже, после него начался пожар, который ликвидирован на площади 45 кв. м. Один человек получил ожоги, он госпитализирован", - сказал источник.

По его словам, квартира выгорела полностью, нарушено остекление квартиры, несущие конструкции не повреждены. Из подъезда были эвакуированы восемь человек.

Причины взрыва выясняются.

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