В КБР возбудили дела за драку с полицейскими в отношении двух адвокатов

НАЛЬЧИК, 29 мая. /ТАСС/. Уголовные дела возбудили в отношении двух адвокатов Адвокатской палаты Кабардино-Балкарии (КБР). Они подозреваются в применении насилия в отношении сотрудников полиции, сообщили журналистам в пятницу в управлении СК РФ по региону.

"Исполняющим обязанности руководителя СУ СК РФ по КБР возбуждены два уголовных дела в отношении адвокатов Адвокатской палаты КБР Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 20 мая сотрудники ОМВД России по Урванскому району проверяли информацию о незаконной организации азартных игр в городе Нарткала. Сотрудница заведения, где, предположительно, велась незаконная деятельность, отказалась пустить их внутрь и позвонила адвокату Жилокову. Тот начал провоцировать полицейских на конфликт, "предлагая одному из них снять форму и подраться", затем он ударил одного из сотрудников МВД лбом в голову и толкнул. Жилоков был задержан и доставлен в расположение отдела полиции, где его поместили в комнату разбора. После того как личность задержанного установили, в отношении него были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.6.1 ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе ее возникновения") и ст. 19.3 ("Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции") КоАП РФ, а также зарегистрирован рапорт о применении физического насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Позже к отделу полиции, куда доставили Жилокова, прибыли два адвоката. Им отказали в доступе в здание, так как у прибывших не было адвокатского ордера, а также необходимых в период действия режима повышенной готовности масок и перчаток. Когда к ним присоединилась Диана Ципинова, адвокатам удалось проникнуть в здание, но затем их вывели на улицу. Ципинова неоднократно пыталась, отталкивая полицейских, прорваться обратно в здание. "Сотрудника полиции, пытавшегося ей помешать, адвокат ударила рукой в лицо, а затем ногой в область паха. После этого она была задержана", - добавили в ведомстве.

Адвокаты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствием также изучаются действия каждого из сотрудников полиции, им будет дана правовая оценка. В пресс-службе МВД по КБР также подтвердили эти данные.