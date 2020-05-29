Прокурор Миннесоты заявила о полномасштабном расследовании гибели Джорджа Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Прокуратура штата Миннесота ведет полномасштабное расследование обстоятельств смерти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией города Миннеаполиса (штат Миннесота). Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции федеральный прокурор штата Эрика Макдональд. Трансляция велась телекомпанией CNN .

"Я хотела бы заверить общество и средства массовой информации в том, что мы проводим полномасштабное и скрупулезное расследование событий, произошедших 25 мая 2020 года, и действий полиции в тот вечер", - указала она, подчеркнув, что данное расследование является "главным приоритетом" Министерства юстиции США. Президент Дональд Трамп и генпрокурор Уильям Барр "напрямую и в оперативном режиме контролируют ход расследования".

Прокурор подчеркнула, что параллельно расследованием обстоятельств смерти Флойда занимается Федеральное бюро расследований (ФБР) США. "Мы начали расследование по прошествии всего нескольких часов после инцидента, - указал на пресс-конференции специальный агент ФБР Райнер Дролсхаген. - Мы доведем это дело до конца в сотрудничестве с наши коллегами на уровне штата".

Дролсхаген призвал всех, кто обладает какой-либо информацией об обстоятельствах смерти афроамериканца, предоставить ее следователям.

Беспорядки в штате

Федеральный прокурор по штату Миннесота также заявила о необходимости прекратить беспорядки, вызванные гибелью Флойда.

"Мирные протесты всегда уместны, это краеугольный камень нашей системы правосудия. Люди имеют право высказывать свое мнение, говорить о своих чувствах и мирно протестовать, однако беспорядки, вандализм и причинение вреда людям должны прекратиться", - подчеркнула прокурор. Она отметила, что жителям Миннесоты необходимо "сплотиться и прекратить погромы".

В Миннеаполисе две ночи подряд проходили массовые демонстрации после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено задержание 46-летнего Флойда 25 мая по подозрению в том, что он пользовался фальшивыми документами. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его наземь, один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на пленке, это игнорировали. Вскоре после этого задержанный умер в одной из больниц города.

Четверо полицейских, которые участвовали в задержании Флойда, 26 мая были уволены.