В Миннеаполисе ввели режим ЧС на фоне протестов из-за смерти афроамериканца

Согласно опубликованному документу, введение режима ЧС позволяет властям использовать дополнительные средства для обеспечения безопасности горожан, в том числе привлечь к поддержанию порядка бойцов Национальной гвардии США. Кроме того, руководство города получает возможность обратиться за помощью к властям соседних городов, штата Миннесота, а также федеральному правительству.

Фрей подчеркнул, что вынужден ввести режим ЧС, так как в его обязанности как мэра входит "восстановить и поддерживать соблюдение правопорядка в Миннеаполисе, снизить и попытаться избежать возможных рисков в отношении населения и имущества, свести к минимуму опасность возникновения сбоев в работе городских служб, обеспечить работу местных органов власти, защищать здоровье и безопасность членов сообщества". Режим ЧС вводится сроком на 72 часа и предполагает возможность его более ранней отмены городским советом.

Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолз привлек Национальную гвардию США к поддержанию порядка из-за вызванных смертью афроамериканца массовых протестов, во время которых произошли столкновения с полицией. Как следует из заявления Уолза, бойцы Нацгвардии должны помочь "в обеспечении безопасности и поддержании спокойствия". Данное решение было принято после имевшего место вандализма, а также столкновений демонстрантов с полицией

Демонстрации на территории штата начались на этой неделе после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он пользовался фальшивыми документами. Полицейские в городе Миннеаполис надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Белый полицейский надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на пленке, не обращали на это никакого внимания. Вскоре после этого Флойд умер в одной из больниц города.