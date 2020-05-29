Беспорядки в Миннесоте. Главное

В Миннеаполисе (штат Миннесота) несколько дней проходят акции протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией. Демонстрации переросли в беспорядки из-за чего власти города ввели режим ЧС
Что произошло
В интернете появилась видеозапись, на которой 25 мая происходит задержание полицейскими 46-летнего Джорджа Флойда. Мужчину подозревали в использовании поддельных документов.
На записи видно, как полицейские надели на темнокожего мужчину наручники и повалили его на землю. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на пленке, это игнорировали.
Вскоре после этого мужчина умер в одной из городских больниц.
Семья Флойда хочет провести независимое вскрытие тела покойного, так как не доверяет властям и официальным патологоанатомам.
Что происходит в городе
Вскоре после появления видео в соцсетях в Миннеаполисе две ночи подряд проходили массовые демонстрации, участники которых вышли выразить недовольство действиями полиции.
Акции протеста переросли в столкновения с полицией и беспорядки, в которых приняли участие несколько сотен человек.
По данным газеты Star Tribune, в результате стрельбы по время протестов погиб один человек.
Стрельбу открыл владелец ломбарда, когда протестующие начали мародерствовать и грабить местные магазины. Участники акции также подожгли расположенный неподалеку магазин автозапчастей.
Полицейские применили против протестующих слезоточивый газ.
Протестные акции перебросились и в другие города США - в Лос-Анджелес (штат Калифорния) и в Мемфис (штат Теннесси).
Как отреагировали власти
Четверо полицейских, которые участвовали в задержании Джорджа Флойда, 26 мая были уволены, однако им не предъявили обвинений.
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей создал объединенную комиссию для расследования обстоятельств гибели мужчины.
В прокуратуре штата Миннесота объявили о полномасштабном расследовании инцидента. К расследованию смерти афроамериканца подключилось ФБР.
Генпрокурор Уильям Барр информирует президента США Дональда Трампа о ходе дела. Американский лидер поручил Минюсту и ФБР ускорить расследование.
В штате Миннесота из-за беспорядков власти задействовали Национальную гвардию США. Мэр Миннеаполиса ввел в городе режим чрезвычайной ситуации.