Беспорядки в Миннесоте. Главное

В интернете появилась видеозапись, на которой 25 мая происходит задержание полицейскими 46-летнего Джорджа Флойда. Мужчину подозревали в использовании поддельных документов.

На записи видно, как полицейские надели на темнокожего мужчину наручники и повалили его на землю. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на пленке, это игнорировали.

Вскоре после этого мужчина умер в одной из городских больниц.

Семья Флойда хочет провести независимое вскрытие тела покойного, так как не доверяет властям и официальным патологоанатомам.