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Беспорядки в Миннесоте

Полиция Миннеаполиса обнародовала текст обращения, из-за которого задержали афроамериканца

Позвонивший в полицию сообщил, что один из покупателей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно и расплатился за пачку сигарет поддельными купюрами

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Полиция Миннеаполиса (штат Миннесота) распространила стенограмму обращения к полицейским, из-за которого был задержан афроамериканец Джордж Флойд, впоследствии умерший в больнице. Текст разговора предположительно сотрудника магазина с дежурным полицейского отделения приводит в четверг телекомпания CNN.

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Позвонивший в полицию сообщил, что один из покупателей в магазине на Чикаго-авеню расплатился за пачку сигарет поддельными купюрами, после чего направился к своей машине. По словам звонившего, темнокожий высокий мужчина, предположительно Флойд, был пьян и вел себя неадекватно. Звонивший утверждал, что сотрудники магазина просили мужчину вернуть купленные сигареты, однако тот отказывался. По его словам, мужчина некоторое время "сидел на своей машине" в состоянии алкогольного опьянения, не контролируя себя.

Дежурный обещал немедленно направить на место инцидента наряд. "Если автомобиль или этот человек покинут место происшествия, дайте нам знать, - сказал он. - Наряд скоро прибудет".

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