Трамп обещает взять ситуацию в Миннеаполисе под контроль, если мэр не остановит беспорядки

ТАСС, 29 мая. Президент США Дональд Трамп намерен взять ситуацию в городе Миннеаполис (штат Миннесота), где после смерти задержанного афроамериканца Джорджа Флойда начались беспорядки, под контроль и отправить туда Национальную гвардию, если местные власти не смогут восстановить порядок.

"Я не могу остаться в стороне и просто смотреть на то, что происходит в великом американском городе Миннеаполис, - написал Трамп в Twitter. - Полное отсутствие лидерства. Или слабый мэр - левый радикал Джейкоб Фрей - возьмет ситуацию под контроль, или я отправлю Национальную гвардию, чтобы все сделать как надо".

"Эти бандиты оскверняют память Джорджа Флойда, и я не позволю происходить такому, - подчеркнул хозяин Белого дома. - Я только что разговаривал с губернатором штата Тимом Уолзом и сказал ему, что военные в его распоряжении. В случае любых сложностей мы возьмем контроль на себя, но когда начинаются грабежи, начинается и стрельба".