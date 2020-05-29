Полиция подтвердила возбуждение уголовных дел на основателя "Омбудсмена полиции" Воронцова

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Полиция подтвердила возбуждение еще двух уголовных дел в отношении основателя паблика "Омудсмен полиции" Владимира Воронцова, помимо того, по которому его задержали. Новые уголовные дела возбуждены за вымогательство и оборот порнографии. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

"27 мая Управлением дознания ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении администратора интернет-сообщества по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ. 28 мая следователями столичного главка в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п. п. "а" и "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ", - сказал Васенин.