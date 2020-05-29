Движение на МКАД ограничено из-за столкновения трех грузовиков

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Два человека пострадали при столкновении трех грузовиков на 102-м километре МКАД, для их эвакуации спасатели привлекли вертолет. Движение транспорта на МКАД ограничено. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Сегодня около 09:00 мск на внутренней стороне 102-го км МКАД произошло столкновение трех грузовых автомобилей. В результате ДТП, предварительно, пострадало два человека. На данный момент движение транспорта на данном участке дороги ограничено", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются.