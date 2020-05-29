В Москве полиция выявила подпольную мастерскую по переделке оружия

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Полицейские нашли в Москве мастерскую по изготовлению и переделке оружия, хозяин которой собирал еще и награды и знаки различия Вермахта. Изъято более 40 единиц стрелкового оружия, более 6 тыс. боеприпасов и 19 кг пороха, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На улице Малой Переяславской в квартире обнаружена подпольная мастерская по переделке оружия. Изъяты более 40 единиц огнестрельного оружия, более 6 тыс. патронов, 19 кг пороха. Также у хозяина мастерской обнаружены 19 наград времен нацистской Германии, знаки различия солдат Вермахта, книги про войска СС", - рассказал собеседник агентства. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело за незаконный оборот оружия.