Жительница Адыгеи подозревается в финансировании ИГ

МАЙКОП, 29 мая. /ТАСС/. Управление ФСБ России по Республике Адыгея возбудило дело в отношении жительницы республики по подозрению в причастности к финансированию террористической деятельности. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Установлено, что указанная гражданка РФ, находясь в Адыгее, организовала сбор денежных средств для дальнейшего перечисления за рубеж в адрес своей родственницы, принимающей участие в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" на территории Сирии. Возбуждено дело", - сказали в пресс-службе.

Следственный отдел УФСБ России по Адыгее возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").

Женщину уже задержали, добавили в пресс-службе ведомства.