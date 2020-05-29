{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сотрудники ЧОПа незаконно поставляли боеприпасы в Ивановскую область

По информации УФСБ по региону, у троих подозреваемых изъяли более тысячи боеприпасов к боевому огнестрельному оружию

ТАСС, 29 мая. Незаконный канал поставки боеприпасов в Ивановскую область организовали сотрудники частного охранного предприятия региона. Сотрудники УФСБ изъяли более 1 000 боеприпасов, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе областного управления ведомства.

"УФСБ России по Ивановской области пресечен незаконный канал поставки в регион боеприпасов, организованный сотрудниками одного из частных охранных предприятий. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"), - сообщили в пресс-службе, отметив что санкция по данной статье предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Как отмечается, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий при силовой поддержке управления Росгвардии по Ивановской области задержаны трое жителей Ивановской области 1969, 1979 и 1984 года рождения. Они незаконно продали более 700 боеприпасов к боевому огнестрельному оружию.

Дома фигурантов обыскали. В ходе объясков изъяли охотничьи боеприпасы, предметы, похожие на ручные гранаты, элементы их корпусов и запалов к ним, боеприпасы сигнального действия. Изъятые предметы направлены на криминалистические исследования, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Теги
РоссияИвановская область
Беспорядки в Миннесоте
Миннеаполис рассчитывает на дополнительную помощь штата для борьбы с беспорядками
Ранее подразделение Национальной гвардии США в Миннесоте сообщило об отправке в город 500 своих бойцов
Читать полностью