СК передает в суд дело автора фейка об изъятии органов у людей под видом борьбы с COVID-19

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Столичные следователи СК предъявили обвинение распространителю фейковой информации о коронавирусе. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, обвиняемый, житель столицы 1966 года рождения, используя социальную сеть и один из видеохостингов, распространил под видом достоверной информации видеоролик под названием "Вирус любит мацу? Гибнут лучшие" о том, что инфекционное заболевание COVID-19 в действительности является "болезнью Фейгельсона - Якобсона", существование которой скрывается. Также в Сети был размещен видеоролик под названием "Все больше больных идут на органы", в котором содержится заведомо ложная информация о том, что под видом борьбы с коронавирусной инфекцией производится массовое изъятие у здоровых людей внутренних органов с их последующей продажей для трансплантации", - сообщила Иванова.

Автору роликов предъявлено обвинение ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан"). По словам представителя ГСУ, "основным мотивом размещения недостоверной информации явилось увеличение численности своей аудитории на различных ресурсах". Для создания роликов он привлекал знакомых. В ходе следствия были установлены и допрошены участники видеороликов, проведены обыски по местам их жительства. Причастность мужчины к созданию фейков удалось установить в ходе совместной работы следователей и сотрудников полиции.

Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.