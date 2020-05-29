Ростовский областной суд перевел главу администрации Азова под домашний арест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая. /ТАСС/. Судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда перевела под домашний арест главу администрации города Азова Ростовской области Владимира Ращупкина, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом в пятницу сообщил ТАСС адвокат чиновника Роман Яньшин.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, признал данное ходатайство незаконным, необоснованным и удовлетворил доводы апелляционной жалобы адвоката, избрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 17 июля", - сказал собеседник агентства.

По словам Яньшина, суд приобщил к делу коллективное обращение жителей Азова, представителей бизнеса, органов местного самоуправления - всего 3,7 тыс. подписей. "Кроме того, к делу приобщены другие материалы, указывающие на то, что мера была чрезмерной", - отметил защитник.

20 мая суд арестовал Ращупкина на два месяца по подозрению в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2018 году подозреваемый в нарушение градостроительного, земельного и лесного законодательства издал постановление о передаче физическому лицу в собственность земельного участка площадью 17 га, что повлекло образование в его границах новых земельных участков, их продажу, строительство домов, вырубку деревьев. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.