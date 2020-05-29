Депутат Мосгордумы Митрохин задержан за пикет в поддержку Азара у здания ГУ МВД Москвы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Депутат Мосгордумы, член партии "Яблоко" Сергей Митрохин задержан в ходе пикета у здания ГУ МВД по Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Митрохин вышел к зданию главка столичной полиции на пикет в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара. Вероятно, его доставят в ОМВД Тверского района Москвы", - сказал собеседник агентства. Комментарием пресс-службы ГУ МВД ТАСС пока не располагает.

Накануне в Москве прошла серия пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара, арестованного на 15 суток за участие в акции в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. На серию пикетов к зданию ГУ МВД Москвы вышли более 10 журналистов, среди которых были главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и экс-главред журнала "Русский Newsweek" Михаил Фишман. Всех их задержали, на них составили протоколы об административном правонарушении.