Новый фигурант дела экс-министра Абызова заочно арестован

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал заочно руководителя столичного офиса бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Константина Тяна, обвиняемого участии в преступном сообществе и мошенничестве. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, новый фигурант дела Абызова объявлен в международный розыск.

"Постановлением Басманного районного суда в отношении Константина Константиновича Тяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его экстрадиции либо задержания на территории России. Он объявлен в международный розыск", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

По ее словам, Константину Тяну заочно предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).

Ранее при избрании ареста другой фигурантки дела - бухгалтера неформального московского офиса экс-министра - следователь заявил в суде, что данный офис вел нелегальную работу по "обогащению Абызова" в бытность его министром. По версии следствия, Тян руководил нелегальными финансовыми операциями Абызова, а после задержания экс-министра пересек российско-белорусскую границу и скрылся.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Как полагают правоохранительные органы, вместе с иными лицами он похитил мошенническим путем 4 млрд руб. у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области. По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж. Следователи полагают, что своими противоправными действиями соучастники этого преступления "поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны".

Кроме Тяна, по делу Абызова арестованы восемь человек. Им предъявлено обвинение в создании, руководстве и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты отрицают вину.