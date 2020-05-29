В Великом Новгороде произошло обрушение фрагмента стены в северной части Кремля

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 мая. /ТАСС/. В северной части Кремля в Великом Новгороде над Водными воротами произошло обрушение части стены, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Новгородского государственного объединенного музея-заповедника (НГОМЗ). По предварительным данным регионального управления МЧС, площадь обрушения составила 9 кв. м, пострадавших нет.

Новгородский Кремль (Детинец) - один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII вв. В Кремле находятся самый древний храм России Софийский собор (1045-1050), древнейшая постройка гражданского назначения - Владычная (Грановитая) палата и другие памятники XV-XIX вв. В центре Кремля находится памятник Тысячелетию России.

"Музейные сотрудники сейчас все на удаленном доступе работы, в музее никого нет. Мы тоже этот факт узнали сейчас: в северной части Кремля над Водными воротами произошло обрушение части стены, специалисты обследуют это место и составят акт по этому поводу", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Новгородской области, площадь обрушения, по предварительным данным, составила около 9 кв. м., погибших или пострадавших в результате ЧП нет.

В пресс-службе НГОМЗ также пояснили ТАСС, что работы по реставрации участка стены Кремля, где произошло обрушение, не производились "довольно давно", ранее реставрировалась южная часть кремлевской стены. "Заявки на ремонт этой части стены [где произошло обрушение] в течение нескольких лет музеем подавались, составлена смета, реставрация запланирована", - уточнил собеседник агентства, пояснив, что сроки реставрации пока не определены и будут зависеть от оперативности финансирования поданной музеем заявки.