В Петербурге задержали концертного менеджера за мошенничество на 43 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге концертного менеджера, который похитил у бизнесмена более 40 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Злоумышленник, введя в заблуждение своего знакомого, присвоил почти 43 млн рублей под предлогом организации концертной деятельности", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанный в позапрошлом году ввел в заблуждение местного бизнесмена и убедил его вложиться в концертный бизнес. Предприниматель в течение года перечислял менеджеру деньги. Однако, по данным полиции, менеджер не стал выполнять договоренности и похитил деньги.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Решается вопрос об избрании меры пресечения", - отметили в ведомстве. В полиции не уточнили имя задержанного.

Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, фигурантом дела стал концертный менеджер Александр Зингер - владелец концертного агентства Z-Concert. По данным базы СПАРК, компанию исключили из реестра юрлиц за внесение в реестр недостоверных сведений.