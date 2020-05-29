Кассация отменила решение Мосгорсуда, отклонившего часть требований ГП к Захарченко

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Второй кассационный суд отменил решение Мосгорсуда, отклонившего часть иска Генпрокуратуры о взыскании с экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и его сожительницы $320 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Второй кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил кассационное представление Генпрокуратуры России и отменил решение Мосгорсуда, который в декабре прошлого года необоснованно отклонил часть иска о взыскании с бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его сожительницы Яны Саратовцевой $320 тыс., полученных из незаконных источников", - сообщили в надзорном ведомстве.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. В октябре прошлого года Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода.