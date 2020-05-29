Депутат Галямина и еще несколько человек задержаны в ходе пикетов у здания ГУ МВД Москвы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Муниципальный депутат Юлия Галямина и еще несколько человек задержаны в ходе пикета у здания ГУ МВД по Москве.

"Меня препроводили в автозак, со мной еще находятся не менее девяти человек, и задержания еще продолжаются", - сказала Галямина ТАСС.

Ранее у здания главка столичной полиции был задержан депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

Официальным комментарием ГУ МВД Москвы ТАСС пока не располагает.

Накануне в Москве прошла серия пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара, арестованного на 15 суток за участие в акции в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. На серию пикетов к зданию ГУ МВД Москвы вышли более 10 журналистов, среди которых были главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и экс-главред журнала "Русский Newsweek" Михаил Фишман. Всех их задержали, на них составили протоколы об административном правонарушении.